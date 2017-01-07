Başbakan Yıldırım Irak'a Geldi

Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak "ANA" ile Bağdat'a geldi.



Irak'a iki günlük ziyaret gerçekleştiren Başbakan Yıldırım'ı, Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda Irak Su Kaynakları Bakanı Hasan Hani el-Cenabi, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakcı ile Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hişam Alavi törenle karşıladı.



Yıldırım, havalimanında bir süre Irak Su Kaynakları Bakanı Cenabi ile görüştü.



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da Yıldırım ile Bağdat'a geldi.