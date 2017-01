Başbakan Yıldırım: 'Insana, Gençlere Yaptığınız Yatırımın Nesilden Nesle Devam Edecek Ömrü Var'

Başbakan Binali Yıldırım, "Taşa, toprağa yaptığınız yatırımın ömrü sınırlı ama insana, gençlere yaptığınız yatırımın nesilden nesle devam edecek ömrü var." dedi.



Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen GENÇDES 2017 Projesi lansmanında yaptığı konuşmada, en büyük desteklerinin, gençlerin siyasete girmesi olduğunu belirtti.



Seçme hakkını 18 yaşına indirdiklerine işaret eden Yıldırım, "Sonra dedik ki 'Kardeşim seçmeye gelince buyurun gelin, seçin. Seçilmeye gelince sen daha gençsin, biraz daha bekle, 25 yaşına gel, ondan sonra seçilirsin.' Öyle iş olmaz. 'Seçen, seçilir' dedik ve kararı verdik. Anayasa değişikliğiyle 18 yaşına giren her kız, erkek, bütün gençler siyasete girecek. Hem seçecek hem de seçilecek. Memleketin kaderi üzerinde söz sahibi olacak. En büyük destek bu." ifadesini kullandı.



Kültür ve Turizm Bakanlığının gençlere yönelik desteklerinin süreceğini vurgulayan Yıldırım, "Hocam, kültür ve sanatla uğraş, dünya işleriyle uğraşma. Kültür, sanat, maneviyat, ruh. Açık konuşayım, ben mühendisim, rakamlarla, projelerle uğraşırım. Köprüydü, tüneldi, yoldu vesaire. Bu da bir iş. Amelelik yapacak olan da lazım ama sanat da lazım. Sanat, ruha hitap ediyor." diye konuştu.



Başbakan Yıldırım, sanat, kültür, şiir, bilim ve teknoloji alanında yenilikçi fikirleri olan gençlere fırsat sağladıklarına dikkati çeken Yıldırım, bu kapsamda 2017 yılı için 54 milyar lira ayırdıklarını bildirdi. Yıldırım, gençlere yönelik destekler kapsamında geçen dönem 8 milyar lira ayrıldığını, daha az gencin bu desteklerden istifade ettiğini hatırlattı.



"Her bir gence bin lira versen, 54 gencimiz bu işten yararlanacak." diyen Yıldırım, gençlerin verilen desteklerle Türkiye'nin kültür zenginliğinin tanıtılmasına katkı sağlayacaklarını bildirdi.



"Gençlere yapılan yatırım nesilden nesle devam eder"



Yıldırım, gençlerin, Türkiye'nin geleceği olduğuna değinerek, o yüzden gençlere hakkı olan yatırımın yapılmasını istedi.



Yıldırım, şöyle devam etti:



"Bizim gençliğimiz yoksullukla, imkansızlıklarla geçti. İstiyoruz ki şimdiki gençlerimiz, memleketimiz zengin, imkanlarımız geniş, bütün gençlerimize her türlü kaynağı ayıralım. Bakın, köprü yaparsınız 100 yıl ömrü var, bina yaparsınız 50 yıl ömrü var. Taşa, toprağa yaptığınız yatırımın ömrü sınırlı ama insana, gençlere yaptığınız yatırımın nesilden nesle devam edecek ömrü var. Onun için bu konu çok önemli.



Gelişmenin, kalkınmanın, toplumsal kaynaşmanın, barışın, kardeşliğin temelinde de eğitim, kültür, sanat var. Bunlara yoğunlaştığınız zaman kavga edeceğiniz alanlar azalır. Çünkü nerede fikir, girişimcilik, yenilikçilik var, dünyayı fellik fellik araştırıp 'Nerede ne oluyor?' diye araştırmak ayrışmayı, ayrılıkçılığı, husumeti ortadan kaldırır. Onun için proje mütevazı olabilir ama çıktıları çok önemli, çok anlamlı. Bu bakımdan Kültür ve Turizm Bakanımızı özellikle tebrik ediyorum. Böylesine güzel bir projenin açılışında, tanıtılmasında da memnuniyetle yer aldım, bundan da büyük bir bahtiyarlık duyuyorum."



"Bunları okumayınca mutsuz oluyorlar"



Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'ya seslenen Başbakan Yıldırım, "Hocam, burada epey edebi yazılar var, isterseniz şimdi resmi konuşmaya geçelim. Siz bilirsiniz, iletişimcisiniz, bu yazıları bir zamanlar siz yazıyordunuz. Bunları okumayınca mutsuz oluyorlar. 'Bu kadar emek veriyoruz, göz nuru döküyoruz, gece yarılarına kadar hazırlıyoruz. İşte çıkıyor Başbakan, kafasına göre konuşuyor. Bu da iyi olmuyor.' Onun için ben söyleyeceklerimi söyledim, şimdi bakalım kartlarda ne var." ifadesini kullandı.



Bugünün gençlerin hayalleri, umutları adına heyecan verici bir gün olduğunu belirten Yıldırım, GENÇDES Projesi'ni hayata geçirme yolunda önemli bir adımın atıldığına dikkati çekti.



Başbakan Yıldırım, proje çerçevesinde gerçekleştirilecek eserlerin, Türkiye'ye yeni ufuklar kazandıracağını, herkese ilham verecek ve yol gösterecek neticeler ortaya çıkaracağını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Daha büyük bir hızla değişiyor, her gün birçok yeniliklerle karşı karşıya kalıyoruz. Açıkçası zaman zaman 'Keşke bu imkanlar bizim gençliğimizde de olsaydı.' diye düşünmeden edemiyoruz. İdealleri, hayalleri olan genç insanların geçmişte nasıl büyük engellerle karşılaştığını birebir yaşadık ve gördük. Yoksulluklar, imkansızlıklar nedeniyle umudunu kaybeden, hayalleri yıkılan, ideallerinden vazgeçmek zorunda kalan pek çok insan oldu. Belki bu yüzden Türkiye, nice fikir adamlarını, sanatçılarını, düşünürlerini daha yolun başında kaybetti.



Onların ne bir elinden tutan oldu ne de kendilerine imkan sağlayan. İşte bu yönüyle bu müstesna gördüğüm bu projeyi çıkış noktası olarak görüyorum. Türkiye'nin gençleri umutlarını yaşatsın, hayallerini gerçeğe dönüştürsün istiyoruz. Fikirleriyle, heyecanlarıyla, dinamik bakışlarıyla, zengin dünyalarıyla bize yeni açılımlar getirsin. Bu ülkenin gençleri, genç fikirleri, taptaze hissiyatlarıyla ülkemize heyecan katsınlar istiyoruz. Bütün bu beklentilerimizi dile getirirken bile inanın büyük bir heyecan duyuyorum. Gençlerimizin de yüreklerinin kıpır kıpır ettiğine emimin."



(Sürecek)