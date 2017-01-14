Başbakan Yıldırım: "İnşallah bugün başımızı ağrıtan, enerjimizi azaltan, milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine zarar vermeye çalışan bu bölücü terör örgütünü, Fetocu terör örgütünü, DEAŞ terör örgütünü, bilimum terör örgütlerini de Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız"
Başbakan Yıldırım: "İnşallah Bugün Başımızı Ağrıtan, Enerjimizi Azaltan, Milletimizin Birliğine,...
Başbakan Yıldırım: "İnşallah bugün başımızı ağrıtan, enerjimizi azaltan, milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine zarar vermeye çalışan bu bölücü terör örgütünü, Fetocu terör örgütünü, DEAŞ terör örgütünü, bilimum terör örgütlerini de Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız"
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