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Başbakan Yıldırım Ingiltere Dışişleri Bakanı Duncan Ile Görüştü

Başbakan Yıldırım Ingiltere Dışişleri Bakanı Duncan Ile Görüştü

Başbakan Yıldırım İngiltere Dışişleri Bakanı Duncan ile görüştüBaşbakan Binali Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Alan Duncan'ı Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

Başbakan Yıldırım İngiltere Dışişleri Bakanı Duncan ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Alan Duncan'ı Çankaya Köşkü'nde kabul etti

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