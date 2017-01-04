Başbakan Yıldırım İngiltere Dışişleri Bakanı Duncan ile görüştü
Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Alan Duncan'ı Çankaya Köşkü'nde kabul etti
Başbakan Yıldırım Ingiltere Dışişleri Bakanı Duncan Ile Görüştü
Başbakan Yıldırım İngiltere Dışişleri Bakanı Duncan ile görüştüBaşbakan Binali Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Alan Duncan'ı Çankaya Köşkü'nde kabul etti.
Başbakan Yıldırım İngiltere Dışişleri Bakanı Duncan ile görüştü
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