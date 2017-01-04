Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Alan Duncan'ı kabul etti.
Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Alan Duncan'ı Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti. - ANKARA
Başbakan Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Duncan'ı Kabul Etti
Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Alan Duncan’ı kabul etti.
Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Alan Duncan'ı kabul etti.
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