TÜMÜ
Haberler Search
Başbakan Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Duncan'ı Kabul Etti

Başbakan Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Duncan'ı Kabul Etti

Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Alan Duncan’ı kabul etti.

Başbakan Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Duncan'ı Kabul Etti

Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Alan Duncan'ı kabul etti.

Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Alan Duncan'ı Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti. - ANKARA

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü, İngiltere, Ankara
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads