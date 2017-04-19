Başbakan Yıldırım'ın Vargas'ı Kabulü

Başbakan Binali Yıldırım'ın Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas'ı kabulünde, Türkiye ile Dominik Cumhuriyeti arasındaki işbirliğinin her alanda geliştirilmesi yönündeki ortak irade vurgulandı.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, Vargas'ı kabul etti.



Konuk Bakan Vargas, Türkiye'nin, Karayipler bölgesine son yıllarda yaptığı önemli katkılara değinerek, Türkiye ile işbirliğinin artarak devam etmesini arzuladıklarını söyledi.



Kabulde, Türkiye ile Dominik Cumhuriyeti arasındaki işbirliğinin her alanda geliştirilmesi yönündeki ortak irade ifade edildi.