Başbakan Yıldırım'ın Sanatçılarla Toplantısı Sona Erdi
Başbakan Binali Yıldırım'ın, çeşitli sanat dallarında çalışmalarını sürdüren yaklaşık 90 sanatçıyla bir araya geldiği toplantı sona erdi.
Başbakan Binali Yıldırım'ın, çeşitli sanat dallarında çalışmalarını sürdüren yaklaşık 90 sanatçıyla bir araya geldiği toplantı sona erdi.
Yıldırım, Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi'nde farklı alanlarda çalışmalarını sürdüren sanatçılarla bir araya geldiği basına kapalı toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.
Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının öncesinde sanatçılara hitap eden Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, tüm dostları hürmetle ve muhabbetle selamladığını söyledi.
Konunun kültür ve sanat olduğu için kendilerinin de ev sahibi sayıldığını anlatan Avcı, "Teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın Başbakanımıza böyle bir toplantı düzenleme talimatları için çok teşekkür ediyoruz. Böylece, 3 Mart 2017'de düzenlediğimiz 3. Milli Kültür Şurası'nda 17 ayrı komisyonda konuştuğumuz, tartıştığımız ve komisyon raporlarıyla kayıt altına aldığımız sanat ve kültür dünyamızın muhtelif sorunlarını, bu akşam, birlikte yüz yüze konuşma fırsatımız oldu. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Saygılar sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Fatih Şahin ile Çiğdem Karaaslan ve Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay'ın da hazır bulunduğu toplantıya Tamer Yiğit, Emel Sayın, Coşkun Sabah, Muazzez Ersoy, Hülya Koçyiğit, Bedia Akartürk, Özhan Eren, Mustafa Ceceli, Mehmet Bozdağ, Petek Dinçöz, Mustafa Keser, Yavuz Bingöl, Cengiz Kurtoğlu, İsmail Acar, Birol Güven, Orhan Hakalmaz, Saruhan Hünel, Yıldız Tilbe, Mustafa Yıldızdoğan, Ahmet Şafak, Polat Yağcı, Hasan Kaçan, İzzet Yıldızhan, Berdan Mardini, Mesut Uçakan, Semih Kaplanoğlu, Metin Şentürk, Necati Şaşmaz, İbrahim Sadri, Hakan Peker, Serdar Ortaç, Niran Ünsal, Tan Sağtürk, Serkan Çağrı, Altay, Berdan Mardini, Atiye, Şoray Uzun, Gezegen Mehmet, Afrikalı Ali, Adem Metan'ın da aralarında olduğu çeşitli sanat dallarında çalışmalarını sürdüren yaklaşık 90 sanatçı katıldı.
Sanatçılarla tek tek selamlaşan Başbakan Binali Yıldırım'ın ayrıca salona torunu Ahsen Yıldırım'ın elini tutarak girdiği ve bir süre kucağına alarak torunuyla ilgilendiği görüldü.
Sanatçıların toplantıya ilişkin görüşleri
Toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İbrahim Sadri, toplantının gayet güzel olduğunu söyledi. Sanatçıların dertlerinden bahsettiğini anlatan Sadri, "Referanduma ilişkin Başbakanımızın önemli tespitleri vardı. Biz de kendi görüşlerimizi söyledik" dedi.
Sanatçı Yavuz Bingöl, "Dertleştik, sohbet ettik. Telif hakları konusunu konuştuk. Sinema ve tiyatronun sorunlarını konuştuk. Sonradan da referandum u konuştuk. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin herkes düşüncelerini söyledi." diye konuştu.
Hülya Koçyiğit ise Başbakan Binali Yıldırım'ın ilk ekranlara çıktığı andan itibaren Türk halkının bütününün sempatisiyle kalbini kazandığını anlattı.
Toplantıda sanatçıların, sanat ortamının sorunlarını konuştuklarını belirten Koçyiğit, "Birçoğu halledilmiş olsa bile hala sıkıntılarımız var. Onları dile getirmeye çalıştık. Kültür bakanımız da aramızdaydı. Bazı sözler aldık. İnşallah bekliyoruz. Telif hakları, tiyatro sanatçılarının salon bulma konusunda sıkıntıları vardı. Ses sanatçılarını bazı sıkıntıları vardı. 'Televizyonlarda çoğunlukla akşamları haftanın her günü dizi film seyrediyoruz ama bir müzik eğlence programı yok. Böyle de bir sıkıntımız var.' diye dile getirdiler." şeklinde konuştu.
Metin Şentürk, "İyi geçtiğini düşünüyorum. Her şey daha da iyi olacak." dedi.
İzzet Yıldızhan da Başbakan Binali Yıldırım'a Ülker gurubunun yayınlamış olduğu reklama ilişkin sorular sorduğunu belirterek, Başbakan'ın konuyla ilgili tahkikat başlatıldığını anlattığını aktardı.
Yıldız Tilbe, toplantının çok güzel geçtiğini belirterek, "Sohbet ettik. Sanatçıların sorunlarıyla ilgili konuşuldu. Katıldığım ilk davet. Müzik ve sanatla ilgili sorunlar konuşuldu. İnşallah, hallolur hepsi." ifadelerini kullandı.