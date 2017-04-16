Başbakan Yıldırım'ın Balkon Konuşmasında Açık Mikrofon Krizi

Referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından Başbakan Binali Yıldırım, balkon konuşmasını yapmak için AK Parti Genel Merkezi'nde vatandaşların karşısına çıktı.

"NASIL OKUYACAĞIM BUNU?"

Konuşması öncesinde meydandaki kalabalığı selamlayan Başbakan Yıldırım, açılan bir pankartı işaret ederek "Nasıl okuyacağım bunu?" diyerek yanındakilere sitem etti.

NÜKHET HOTAR MÜDAHALE ETTİ

Bu esnada mikrofonun açık olduğunu fark eden Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, anında müdahale ederek mikrofonu Yıldırım'ın ağzından çekti.