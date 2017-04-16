Başbakan Yıldırım'ın Balkon Konuşmasında Açık Mikrofon Krizi
Balkon konuşmasını yapmak için vatandaşların karşısına çıkan Başbakan Yıldırım, mikronun açık olduğunu unutarak önündeki pankartı işaret ederek "Nasıl okuyacağım bunu?" dedi.
Referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından Başbakan Binali Yıldırım, balkon konuşmasını yapmak için AK Parti Genel Merkezi'nde vatandaşların karşısına çıktı.
"NASIL OKUYACAĞIM BUNU?"
Konuşması öncesinde meydandaki kalabalığı selamlayan Başbakan Yıldırım, açılan bir pankartı işaret ederek "Nasıl okuyacağım bunu?" diyerek yanındakilere sitem etti.
NÜKHET HOTAR MÜDAHALE ETTİ
Bu esnada mikrofonun açık olduğunu fark eden Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, anında müdahale ederek mikrofonu Yıldırım'ın ağzından çekti.