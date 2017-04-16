Başbakan Yıldırım'ın Oy Kullandığı Sandıktan 'Hayır' Çıktı

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın, İzmir'in Menderes ilçesinde oy kullandığı sandıktan "Hayır" oyu çoğunlukta çıktı.



Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında oy verme süresinin sona ermesiyle, sandıklar açılmaya başlandı.



Oy sayım işleminin devam ettiği İzmir'de Başbakan Yıldırım'ın oy kullandığı Gölcükler Adnan Olcay Ortaokulu'ndaki "1085" nolu sandıkta sayım işlemi tamamlandı.



Sayım sonrası 378 kayıtlı seçmenin bulunduğu sandıktan 323 oy çıktı. Başbakan Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 323 seçmenin oy kullandığı sandıktan 175 "Hayır", 144 "Evet" oyu çıktı, 4 oy da geçersiz sayıldı.