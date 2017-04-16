Başbakan Yıldırım'ın Oy Kullandığı Sandıkta Sayımlar Başladı
Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Menderes ilçesindeki Adnan Olcay Ortaokulu'nda oyunu kullanmıştı.
Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Menderes ilçesindeki Adnan Olcay Ortaokulu'nda oyunu kullanmıştı.Başbakan Yıldırım'ın oyunu kullandığı sandıkta da oy verme işlemi sona ererek sayımlar başladı.
=====================================================
İhlas Haber Ajansı YouTube Kanalına Abone Olmak İçin:
>
İhlas Haber Ajansı Resmi Web Sitesi
>
İhlas Haber Ajansı Sosyal Medya Adresleri
>
>
>
>
İhlas Haber Ajansı hakkında
İhlas Haber Ajansı'na ulaşmak için
>