Başbakan Yıldırım'ın Noel Mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, "Tarih boyunca farklı medeniyetlere, farklı inanç ve fikirlere ev sahipliği yapan ülkemizde yüzyıllardır devam eden hoşgörü ortamı, milletimizin birliğine ve huzuruna yönelik türlü saldırılara rağmen bugün de varlığını sürdürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.



Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların Noel yortusu dolayısıyla mesaj yayımladı.



Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarının, din ayrımı gözetmeksizin, saygı ve sevgi temelinde bir arada ve kardeşçe yaşadığını belirten Yıldırım, "Tarih boyunca farklı medeniyetlere, farklı inanç ve fikirlere ev sahipliği yapan ülkemizde yüzyıllardır devam eden hoşgörü ortamı, milletimizin birliğine ve huzuruna yönelik türlü saldırılara rağmen bugün de varlığını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.



Yıldırım, Noel yortusunun sağlık, mutluluk ve barış dolu günlere vesile olmasını diledi.