Başbakan Yıldırım'ın Moscoso'yu Kabulü

Başbakan Binali Yıldırım'ın Guatemala Dışişleri Bakanı Carlos Raul Morales Moscoso'yu kabulünde, Guatemala'nın Ankara'da mukim Büyükelçiliğinin, ikili ilişkilerin tüm yönleriyle geliştirilmesine katkıda bulunacak olmasından duyulan karşılıklı memnuniyet dile getirildi.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, Moscoso'yu kabul etti.



Konuk Bakan Moscoso, Türkiye'nin Orta Amerika bölgesine yaptığı katkılar için teşekkür etti ve bölgeyle iş birliğinin daha da artması yönündeki beklentisini dile getirdi.



Kabulde, Moscoso'nun Türkiye'yi ziyareti münasebetiyle açılan Guatemala'nın Ankara'da mukim Büyükelçiliğinin, ikili ilişkilerin tüm yönleriyle geliştirilmesine katkıda bulunacak olmasından duyulan karşılıklı memnuniyet ifade edildi.