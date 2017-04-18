Başbakan Yıldırım'ın Liu'yu Kabulü

Başbakan Binali Yıldırım'ın, Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Liu Yandong'u kabulünde, kültür, eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında iki ülke ve halkları arasındaki ilişkilerin daha da yoğunlaştırılması üzerinde duruldu.



Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Yıldırım'ın, Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Liu'yu kabulüne ilişkin bilgi verildi.



Buna göre kültür, eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında iki ülke ve halkları arasında temas ve ilişkilerin daha da yoğunlaştırılması üzerinde durulan kabulde, Türkiye'nin, ikili ilişkilerin her alanda ilerletilmesi iradesi dile getirildi.



Çin Halk Cumhuriyet Başbakan Yardımcısı Liu da görev alanına giren konularda, ikili iş birliğinin geliştirilmesi konusunda çalışmaların artarak devam etmesini arzu ettiklerini belirtti.



Liu, Başbakan Yıldırım'ı, 16 Nisan'da gerçekleştirilen anayasa değişikliği halk oylaması dolayısıyla tebrik etti.