Başbakan Yıldırım'ın Kabulü

Başbakan Binali Yıldırım, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Crispin Blunt ve beraberindeki heyetle görüştü.



Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.



Kabulde, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Mehdi Eker, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore ile diğer yetkililer de yer aldı.