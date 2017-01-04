Başbakan Binali Yıldırım, Kıbrıs Cumhuri·yetçi· Türk Parti·si· Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı kabul etti.
Çankaya Köşkü'nde, basına kapalı gerçekleşen kabul 30 dakika sürdü. Kabulde, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş de yer aldı.
Başbakan Yıldırım'ın Kabulü
Başbakan Binali Yıldırım, Kıbrıs Cumhuri·yetçi· Türk Parti·si· Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı kabul etti.
Başbakan Binali Yıldırım, Kıbrıs Cumhuri·yetçi· Türk Parti·si· Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı kabul etti.
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