Başbakan Yıldırım'ın Kabulü

Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan'ı kabul etti.



Çankaya Köşkü'nde, basına kapalı gerçekleşen kabul, 50 dakika sürdü. Kabulde, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore de bulundu.