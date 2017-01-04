TÜMÜ
Haberler Search
Başbakan Yıldırım'ın Kabulü

Başbakan Yıldırım'ın Kabulü

Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan'ı kabul etti.

Başbakan Yıldırım'ın Kabulü

Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan'ı kabul etti.

Çankaya Köşkü'nde, basına kapalı gerçekleşen kabul, 50 dakika sürdü. Kabulde, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore de bulundu.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads