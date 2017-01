Başbakan Yıldırım'ın İshii'yi Kabulü

Başbakan Binali Yıldırım, Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keiichi İshii'yi kabulünde, Japonya'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) oluşumlarına karşı gerekli tedbirlerin alınmasını beklediklerini bildirdi.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı İshii'yi, Çankaya Köşkü'ndeki kabulünde, iki ülke ilişkilerinin her alanda gelişme gösterdiğini ifade etti.



Yıldırım, Japonya ile üst düzey diyaloğu sürdürmek ve ikili iş birliği mekanizmalarını her düzeyde düzenli ve aktif bir şekilde kullanma arzusunda olduklarını belirtti.



Japonya'yı Doğu Asya ve Pasifik bölgesinde önemli bir ticaret ortağı olarak gördüklerini vurgulayan Yıldırım, bu çerçevede turizm ve ikili ticaret hacminin yükseltilmesiyle Japon firmalarının Türkiye'de üstlendiği Marmaray ve İzmit Körfez Geçiş Köprüsü gibi büyük projelerin sayısının artmasını beklediklerini dile getirdi.



Yıldırım, FETÖ ile mücadele konusunda Japonya'daki FETÖ oluşumlarına karşı gerekli tedbirlerin alınmasını beklediklerini de vurguladı.



"FETÖ oluşumları hakkında gerekli istişareleri gerçekleştireceğiz"



İshii de Başbakan Yıldırım'a kabul için şükranlarını iletti.



15 Temmuz darbe teşebbüsünün başarısız olması ve Türkiye'de anayasal demokrasinin kesintiye uğramadan devamından memnuniyet duyduklarını ifade eden konuk Bakan, darbeye direnen Türk halkına saygı duyduklarını, Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını belirtti.



Terörle mücadele çerçevesinde verilen şehitler için taziye dileklerini ifade eden İshii, Japonya'ya dönüşü akabinde FETÖ oluşumları hakkında gerekli istişareleri gerçekleştireceklerini vurguladı.



Bakan İshii, Türkiye ile altyapı projeleri başta olmak üzere her alanda ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini de kaydetti.