Başbakan Yıldırım'ın Hazırladığı Özel Mektuplar 154 Bin 300 Gence Ulaştırıldı

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Av. Fatih Özata yaklaşık 60 gündür yoğun bir tempoyla süren referandum çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Özata, yaptığı açıklamada, 2 ay gibi kısa bir sürede, binlerce genç arkadaşları ile temasa geçtiklerini, bu kapsamda Başbakan Binali Yıldırım'ın hazırladığı, 154 bin 300 gencimizin isimlerine özel mektupları merkez ve dış ilçeler dahil adreslerine teslim ettiklerini belirtti. Av. Fatih Özata, "Öğrenci evi ve öğrenci yurdu ziyaretleri, şehit ailelerimize ziyaret, gençlerimizin uğrak noktası olan kafeler bölgesindeki arkadaşlarımıza misafir olduk. Üniversitelerimizde çok sayıda konferanslar ve kantin sohbetleri gerçekleştirdik. İlçelerimizde ve mahallelerimizdeki arkadaşlarımızla Genç Kürsü programı adı altında 18 maddelik Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini her kesimden genç arkadaşlarımıza anlatarak binlerce kişiye ulaştık. Şehrimizdeki Sivil Toplum kuruluşlarına özellikle de bu STK'ların gençlik yapılanmalarına ziyaretler gerçekleştirdik. Yaklaşık 200 bin Evet gazetesini; mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı dolaşarak ve yüz yüze temas kurarak vatandaşımıza dağıttık" diye kaydetti. - ESKİŞEHİR