Başbakan Yıldırım'ın Eşi Semiha Yıldırım Oyunu Kullandı
Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Halide Edip Adıvar Ortaokulu'nda oyunu kullandı.
Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Halide Edip Adıvar Ortaokulu'nda oyunu kullandı.
Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Halide Edip Adıvar Ortaokulu 1235 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
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