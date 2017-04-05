Başbakan Yıldırım'ın Eşi Semiha Yıldırım İzmir'de

Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, İzmir'de otistik çocukların eğitim gördüğü merkezi ziyaret etti.



İzmir programı kapsamında Vali Erol Ayyıldız'ın eşi Didem Ayyıldız ile Konak ilçesinde bulunan Moris Bencuya Otistik Çocuklar Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ni ziyaret eden Yıldırım, merkez yetkililerinden bilgi aldı.



Çocuklarla sohbet eden ve hediyeler veren Yıldırım, hatıra fotoğrafı çektirdi.



Ziyarette Yıldırım'a merkezde eğitim gören çocukların yaptığı Türk bayrağı tablosu hediye edildi.