Başbakan Yıldırım'ın Erhürman'ı Kabulü

Başbakan Binali Yıldırım, Kıbrıs Cumhuri·yetçi· Türk Parti·si· Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı kabulde, Kıbrıs Türkü'nün siyasi eşitliğini, meşru haklarını ve güvenliğini her türlü mülahazanın üzerinde tuttuklarını, bu bağlamda adada önemli bir aşamaya gelen müzakerelerde bu unsurları karşılayan, adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme ulaşılmasını arzu ettiklerini söyledi.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım'ın Erhürman'ı kabulünde, Türkiye ile KKTC arasındaki kapsamlı ilişkiler ve adadaki müzakere süreci hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.



Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin KKTC'ye her konuda sağladığı desteğin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da süreceğini belirtti.



Yıldırım, Kıbrıs Türkü'nün siyasi eşitliğini, meşru haklarını ve güvenliğini her türlü mülahazanın üzerinde tuttuklarını, bu bağlamda adada önemli bir aşamaya gelen müzakerelerde bu unsurları karşılayan, adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme ulaşılmasını arzu ettiklerini ifade etti.



Başbakan Yıldırım, ayrıca bu önemli dönemde, Kıbrıs Türkü arasındaki mevcut birlik ve beraberlik ruhunun devamının da önem arz ettiğini vurguladı.



Erhürman ise Türkiye-KKTC ilişkileri konusunda zamanlıca istişarede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, adadaki müzakereler sonucunda adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme ulaşılmasını temenni ettiklerini dile getirdi.