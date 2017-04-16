Başbakan Yıldırım'ın Baba Ocağında Coşkulu Kutlama

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre "evet" oylarının yüzde 60,54 olduğu, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın baba ocağı Erzincan'da vatandaşlar, sevinç gösterisinde bulundu.



Başbakan Yıldırım'ın baba ocağı Erzincan'da halk oylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 60,54 "evet" oyu kullanıldığının anlaşılması üzerine çok sayıda vatandaş, AK Parti İl Başkanlığı önünde bir araya geldi.



Gruptakiler, daha sonra Halit Paşa Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.



Burada havai fişeklerle sevinç gösterileri yapan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarını sallayıp seçim sonucunu kutladı.



Kentte, bazı sürücüler de araçlarıyla konvoy oluşturup, sokaklarda gezerek coşkulu anlar yaşadı.