Başbakan Yıldırım'ın "Ay Yeni Yılı" Mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, ay takvimine göre sadakat, çalışkanlık ve aile değerlerinin ön plana çıktığı 2017 yılının, dünya çapında dostluk ve barışa vesile olmasını dileyerek, "Bu ortak değerlerin, tüm insanlığın yüz yüze olduğu küresel sınamaların çözümü yolunda atılacak adımlara zemin teşkil etmesini umuyorum." ifadesini kullandı.



Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Yıldırım, "ay yeni yılı" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Yıldırım, mesajında, 28 Ocak gününü ay yeni yılı olarak kutlayan ülke ve topluluklara sağlık, refah ve bereket temenni etti.



Ay takvimine göre sadakat, çalışkanlık ve aile değerlerinin ön plana çıktığı bu yılın dünya çapında dostluk ve barışa vesile olmasını dileyen Yıldırım, bu ortak değerlerin tüm insanlığın yüz yüze olduğu küresel sınamaların çözümü yolunda atılacak adımlara zemin teşkil etmesini umduğunu belirtti.



Çin'in geleneksel ay takvimine göre Çinliler, bugün "Maymun Yılı"nı geride bırakarak "Horoz Yılı"na girecek.