Başbakan Yıldırım'ın Al Fuhaid'i Kabulü

Başbakan Binali Yıldırım, Arap Turizm Örgütü Başkanı Bandar bin Al Fuhaid'i kabulünde, Arap ülkelerinden Türkiye'ye her geçen yıl daha fazla turistin gelmesinden duyduğu memnuniyeti belirtti.



Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım'ın, Al Fuhaid'i kabulünde, Türkiye'nin Arap ülkeleriyle olan kültürel ve tarihi bağları ile bu bağların sunduğu fırsatlar ele alındı.



Başbakan Yıldırım, Arap ülkelerinden Türkiye'ye her geçen yıl daha fazla turistin gelmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Yıldırım, turizm sektörleri arasındaki işbirliğinin Arap Turizm Örgütü'nün de gösterdiği çabalarla daha da artacağına yönelik inancını dile getirdi.



Kabulde, turizm alanındaki yatırımlar ile turist sayılarının artırılması ve bu amaçla Arapça konuşulan ülkelerdeki tanıtım faaliyetlerine hız verilmesi de gündeme geldi.