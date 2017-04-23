Başbakan Yıldırım ile Kılıçdaroğlu arasında "yetki" tartışması

Kılıçdaroğlu ile TBMM Başkanı İsmail kahraman arasında başkan yardımcısı tartışması yaşandı

Başbakan Binali Yıldırım: "Sayın Numan Kurtulmuş Başbakan Yardımcısı olarak tayin edildiğinde milletvekili değildi ve Başbakana vekalet etti. Seçilmemişti, milletvekili değildi, vekalet etti"

"Bizim anayasamızda bakanların meclis içinden olabileceği gibi meclis dışından da atanabileceğine ilişkin açık hüküm var"

"Yürütme görevini yapan Cumhurbaşkanı vekaletini istediği çalışma arkadaşlarından birine verebilir"

"Sayın Genel Başkan hala 16 Nisan öncesinde. 16 Nisan oldu, halk oylaması yapıldı ve milletimiz yeni sistem değişikliğini kabul etti. Bundan sonra önümüze bakmamız lazım geleceğe bakmamız lazım"



ANKARA - Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanı Yardımcısının yetkileri" konusunda yaptığı eleştirilere cevap vererek, "Bizim anayasamızda bakanların meclis içinden olabileceği gibi meclis dışından da atanabileceğine ilişkin açık hüküm var" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM 23 Nisan özel oturumunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanı Yardımcısının yetkileri" konusunda yaptığı eleştirilere cevap verdi. Yıldırım, konuşmasında, "Hali hazırdaki anayasamızda da mevcuttur. Canlı örneğini söylüyorum, Sayın Numan Kurtulmuş Başbakan Yardımcısı olarak tayin edildiğinde milletvekili değildi ve Başbakana vekalet etti. Seçilmemişti, milletvekili değildi, vekalet etti. Bizim anayasamızda bakanların meclis içinden olabileceği gibi meclis dışından da atanabileceğine ilişkin açık hüküm var. Yürütme görevini yapan Cumhurbaşkanı, vekaletini istediği çalışma arkadaşlarından birine verebilir. Yeni değişiklikte de bu Cumhurbaşkanı yardımcısıdır. Milli egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, Cumhurbaşkanını seçen de millettir, millet" ifadelerini kullandı.

Meclisin feshedilmesi meselesi konusunda dillerinde tüy bittiğine dikkati çeken Yıldırım, "Kampanya boyunca böyle bir şey olmadığını, karşılıklı Meclis seçimlerini ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yenilemek meselesi olduğunu anlattık, bu kadar açıktır. Bu meclis iki sefer feshedilmiştir. 1960 ve 1980'de, 15 Temmuz'da da feshetmeye çalıştılar derslerini aldılar. Çünkü milli irade onlara geçit vermedi. Mesele bu kadar açıkken görüyorum ki Sayın Genel Başkan hala 16 Nisan öncesinde. 16 Nisan oldu, halk oylaması yapıldı ve milletimiz yeni sistem değişikliğini kabul etti. Bundan sonra önümüze bakmamız lazım geleceğe bakmamız lazım. Ülkemizi, muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak düzenleme ve çalışmaları bu yüce çatı altında hep beraber gerçekleştirmemiz lazım" dedi.



Başbakanın ardından tekrar kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yıldırım'ın sözlerine karşılık, "Sayın Numan Kurtulmuş'un vekalet etmesi bizim reddetttiğimiz bir konu değil çünkü hükümet parlamento geldi ve parlamentodan güven oyu aldı. Kim olursa olsun gücünü milli iradeden almıyorsa reddediyoruz. Adalet Bakanı 9 Ocak'ta bu kürsüde bir açıklama yaptı. şimdi siz kalkıp diyorsunuç-z ki fesih yetkisi yok. Çocuk mu kaldırıyorsunuz siz"dedi.



TBMM Başkanı İsmail kahraman, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında kendisine hitaben söylediği cümlelere ilişkin, kuvvetler ayrılığının birbirine karışmamasının demokrasinin esaslarından olduğunu vurgulayarak, Meclis Başkanı olarak yürütmenin de içinde bulunmuş olmanın verdiği sıkıntıları bildiğini ve kendisinin yürütmenin değil yasamanın başında olduğunu ifade etti.

Kahraman'ın konuşması üzerine Kılıçdaroğlu, tekrar kürsüye çıkarak, "Türkiye'yi seçimle gelenlerin yönetmesini isterim. Seçimle gelen bir yurttaşın yerine vekalaet edecek kişinin de seçimle gelmesi lazım. Eğer seçimle gelmiyorsa milli iradenin saygınlığına gölge düşmüş olur. Ancak ve ancak darbe dönemlerinde seçimle gelmeyenler Türkiye'yi yönetmiştir. Seçimle gelmeyenlerin Türkiye'yi yönetmesi 1 gün bile olsa 1 saat bile olsa 1 dakika bile olsa 1 saniye bile olsa bizim kabul edebileceğimiz bir demokratik anlayış değildir nokta" şeklinde konuştu.



CHP Grup Başkanveli Levent Gök, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın sözlerine karşılık, "Biz demokratik parlamenter sistemi savunuyoruz ve seçimle geleninde meşru olacağını kabul ediyoruz. Bu Cumhurbaşkanı için de böyle diğer seçilenler için de öyle olmak zorunda. Siz meclisi yönetiyorsunuz iç tüzüğü göre tartışmalara katılamazsınız. Genel Başkanımızın sözlerine karşılık muhataplar orada cevap verme gereği duyuyorlarsa kendileri cevap verirler." dedi.