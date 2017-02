Başbakan Yıldırım ile Almanya Başbakanı Angela Merkel Bir Araya Geldi (2)

İKİ LİDER SORULARI YANITLADI



Başbakan Binali Yıldırım ile Alamanya Başbakanı Angela Merkel, görüşmelerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Türkiye'nin bölgede ve küresel düzeyde ortak tehditler ve fırsatlarla karşı karşıya olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım "Dost ve müttefik Almanya ile ilişkilerimiz terörle mücadeleden mülteci sorununa, ekonomik işbirliğinden ve güvenlik sorununa kadar geniş bir yelpaze içerisinde değerlendirilebilir. Başta güvenlik ve ekonomi olmak üzere ikili münasebetlerimizi nasıl daha ileriye taşırız diye konuşma fırsatımız oldu. Avrupa Birliği aday ülke olduğumuz için ilişkilerimizin tekrar canlandırılması, günlük birliğinin yenilenmesi ve 2016 Mart'ında yapılan anlaşmanın önümüzdeki aylarda tekrar güncellenerek birliğe üyelik konusunda bir adım daha ileri gidilebilmesi için değerlendirme fırsatı bulduk" diye konuştu.



'HATALAR OLABİLİR, ANCAK KASIT SÖZ KONUSU OLAMAZ'



Darbe girişiminden sonra OHAL çerçevesinde darbecilerin sebep oldukları tahribatı, zararları, toplumsal tramvayı ortadan kaldıracak birtakım önlemler alındığını belirten Başbakan Binali Yıldırm, "Bu önlemler hakkında görüş alışverişi yapma fırsatımız oldu. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun çerçevesinde bütün sorumlular, suçlular değerlendirilecek ve hak ettikleri cezayı bulacaklardır. Benzeri olaylar yaşanmaması için gerekli tedbirleri alıyoruz. Uygulamalarla ilgili zaman zaman şikayetler kulağımıza geliyor. Uygulamalarda bu kadar büyük bir olayın yüzbinlerce sorumlunun içinde olduğu bu durumda bir hatalar olabilir ancak; kasıt söz konusu olamaz. İntikam duygusuyla hareket etmeyeceğiz. Hukuk ve adalet içerisinde muamele yapacağız. Memuriyetten çıkarılan ya da haklarında şikayet olanlara, geçtiğimiz hafta yaptığımız düzenlemeyle yargı yolunu OHAL'e rağmen açmış bulunuyoruz" dedi.



'AVRUPA İÇİN BÜYÜK BİR TEHDİDE DÖNÜŞEBİLİR'



"FETÖ ile ilgili mücadelede Almanya'nın daha çok desteğine ihtiyacımız var" diyen Başbakan Yıldırım, "Bu örgütler Avrupa ülkelerinde rahatça faaliyetlerini sürdürebiliyorlar. Bunlar, Türkiye'nin bugün başını ağrıtıyor. Gelecek zaman içerisinde bütün Avrupa için büyük bir tehdide dönüşebilir. Terörle mücadeledeki işbirliğimizin artarak devamı hayati bir öneme sahiptir" şeklinde konuştu.



Başbakan Yıldırım konuşmasında Suriye ve Irak'ta DEAŞ'a karşı verilen mücadelede Almanya'nın yaptığı istihbarat katkısı, hava desteğinin önemli olduğunu vurguladı ve "Avrupa'nın güvenliği, Türkyie'den geçiyor. Türkiye 3 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. Türkiye bir anlamda Avrupa Birliği'nin hem göçler, hem terör tehdidi bakımından engelleyen ülke konumunda" diye konuştu.



'İKİ TARAF DA SABARLI OLUP, FEDAKARLIK GÖSTERMELİ'



Kıbrıs konusuna da değinen Başbakan Yıldırım "Çözümün sağlanması bizim de büyük bir arzumuz. Birleşik, adil yönetim sağlanmış bir Kıbrıs. Hem Avrupa'nın, hem Türkiye'nin, hem de Yunanistan'ın arzu ettiği bir çözüm olacaktır. Bu konuda tarafların daha dikkatli ve sabırlı olup gereken fedakarlıkları karşılıklı göstermeleri önem arz ediyor.



İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ, BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜÇLER AYRILIĞININ ÖNEMİ DİKKATE ALINMALI



TBMM'yi gezerken darbe teşebbüsünün yarattığı tahribatın izlerini görme fırsatı elde ettiğini belirten Alman Başbakan Angela Merkel ise "Halkın demokrasi için nasıl siper olduğunu da gördüm. Bundan sonra atılacak siyasi adımlarda ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğünün, güçlerin ayrılığının ne kadar önemli olduğunun dikkate alınmasını istiyoruz" diye konuştu.



ALMANYA HER AY 500 MÜLTECİ KABUL EDECEK



Almanya'nın her ay 500 mülteci kabul edeveğini ifade eden Merkel, "Türkiyede 3 milyonu aşkın mülteci var. İki taraf için de 18 mart 2016 tarihli anlaşmanın canlı tutulması gerekiyor. Belki de Türkiye'nin beklediği kadar hızlı akmasa bile, 3 milyarın 2.2 milyarı harcandı. Gaziantep'te mültecilerin durumuna baktığımızda bu paraya her gün ihtiyaç var. Biz bu nedenle destek olmak istiyoruz. Almanya mülteci kabul etmeye devam edecek. Her ay 500 mülteciyi kabul etmeye karar verdik. Tehdit ve saldırılar nedeniyle Turizm konusunda endişeler yaşanıyor. İçişleri Bakanlarımızın yakın bir iş birliği içinde, hem havaalanlarında hem tatil bölgelerinde güvenliğin sağlanması için iş birliği halinde olmaları gerekiyor" dedi.



ALMAN YATARIMCILAR GÜVEN İÇİNDE OLMALI



Darbe teşebbüsünden sonra ekonomik ilişiklerde problemler yaşandığını belirten Angela Merkel, "Alman yatırımcıların burada güven içinde olmaları için daha da fazla işbirliği yapılmasını konuştuk. Gülen hareketiyle sıkıntılarımız olduğunda ve Türkiye bize kanıtlar verdiğinde, emniyet teşkilatlarımız bunu birlikte görüşmeliler. Uzun yıllar boyunca diyanet tarafından gönderilen imamların eğitimi hakkında işbirliğimiz oldu. Böylece orada yaşayan Türk insanlarının bu kişilerle işbirliği halinde olmaları gerekiyor" diye konuştu.



'SONUÇ ELDE EDİLMESİ ÖNEMLİ'



Kıbrıs konusuna da değinen Başbakan Angela Merkel, "Müzakere sürecinin hızlanması gerekiyor. Bir sonuç elde edilmesi, Yunanistan ve Kıbrıs ve bütün Avrupa Birliği için önemli bir konu. Suriye ve Irak'taki gelişmeleri de ele aldık. Gelişmeleri destekleyerek kalıcı çözümlerin bulunması gerekiyor. Halep'teki korkunç olaylardan sonra hassas da olsa bir barış durumu var. Almanya'da yaşayan çok sayıda Türk kökenli insan nedeniyle bu işbirliğimizi sürdürme yükümlülüğümüz var görüş ayrılıklarımız olsa bile" dedi.