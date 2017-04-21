Başbakan Yıldırım, Iki Vatandaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan Ile Telefonda Görüştürdü

- Başbakan Binali Yıldırım'ın Cuma namazının ardından vatandaşlarla görüşmesi

Yıldırım'ın iki vatandaşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürmesi ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Hacı Bayram Veli Camii'nde kıldığı Cuma namazının ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Başbakan Yıldırım, iki vatandaşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü.