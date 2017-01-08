Başbakan Yıldırım, IKBY Başkanı Mesud Barzani ile Irak'ın Erbil kentindeki Zerdık Dağı'nda, terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele veren Peşmerge güçlerinin yer aldığı cepheyi ziyaret edecek.
Başbakan Yıldırım, Ikby Başkanı Mesud Barzani ile Irak'ın Erbil Kentindeki Zerdık Dağı'nda, Terör...
Başbakan Yıldırım, IKBY Başkanı Mesud Barzani ile Irak'ın Erbil kentindeki Zerdık Dağı'nda, terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele veren Peşmerge güçlerinin yer aldığı cepheyi ziyaret edecek.
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