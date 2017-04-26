Başbakan Yıldırım, Ikby Başkanı Barzani'yle Görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'yle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Başbakan Binali Yıldırım dün akşam IKBY Başkanı Mesut Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yıldırım, Türk Hava Kuvvetleri'nin PKK'ya yönelik olarak Sincar ve Karaçok bölgelerine gerçekleştirmiş olduğu operasyon sırasında hayatını kaybeden 5 peşmerge için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade etti. IKBY ile terörle mücadeleye yönelik iş birliğini gelecekteki dönemde de sürdürme yönündeki Türkiye'nin iradesini vurguladı. - ANKARA