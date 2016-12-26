GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması
Meydandaki vatandaşlardan detaylar KASTAMONU - Başbakan Binali Yıldırım, Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. - 3
Başbakan Yıldırım: "Hiç Merak Etmeyin. Yolları Böleriz, Türkiye'yi Böldürtmeyiz"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması Meydandaki vatandaşlardan detaylar KASTAMONU - Başbakan Binali Yıldırım, Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads