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Başbakan Yıldırım: "Hiç Merak Etmeyin. Yolları Böleriz, Türkiye'yi Böldürtmeyiz"

Başbakan Yıldırım: "Hiç Merak Etmeyin. Yolları Böleriz, Türkiye'yi Böldürtmeyiz"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması Meydandaki vatandaşlardan detaylar KASTAMONU - Başbakan Binali Yıldırım, Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması
Meydandaki vatandaşlardan detaylar KASTAMONU - Başbakan Binali Yıldırım, Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. - 3

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