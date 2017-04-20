Başbakan Yıldırım: "Her Çocuk Ruhunun En Büyük Arzusu, Özgürlüktür"

- 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Başbakanlık Çankaya Köşkü Salondan detaylar Başbakan Yıldırım'ın çocuklara hitabı ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında Türkiye'ye gelen çocuklarla bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım: 'Her Çocuk Ruhunun En Büyük Arzusu, Özgürlüktür'

- 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği
Başbakanlık Çankaya Köşkü
Salondan detaylar
Başbakan Yıldırım'ın çocuklara hitabı ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında Türkiye'ye gelen çocuklarla bir araya geldi.

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