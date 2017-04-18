Başbakan Yıldırım: "Hemen yürürlüğe girecek olan diğer bir husus da Cumhurbaşkanımızın, kurucusu olduğu AK Parti ile ilişiğinin tekrar kurulmasıdır. Resmi sonuçların ilan edilmesiyle beraber kurucu Genel Başkanımızı partimize davet edeceğiz ve kendilerini aramızda görmekten büyük bir bahtiyarlık duyacağız."