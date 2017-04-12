Başbakan Yıldırım: "HDP'de eş başkanlık var ya, onlara kafaya takmış belli ki"

"HDP ile kol kola 'hayır' kampanyası yapıyorlar"

"Milliyetçi maskesi takıp ortada dolaşanları unutmayın"



İZMİR - Referandum çalışmaları kapsamında İzmir Bayraklı'da konuşan Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin 'tek adam' sözlerine ilişkin, "Sen istedin diye iki tane cumhurbaşkanı mı seçeceğiz? İki tane muhtar, iki tane belediye başkanı mı seçeceğiz? Niye biliyor musunuz? Onlar HDP ile kol kola. 'Hayır' kampanyası yapıyorlar. HDP'de eş başkanlık var ya, onlara kafaya takmış belli ki" dedi.

16 Nisan'da yapılacak referandum çalışmaları kapsamında üç gündür İzmir'de vatandaşlara seslenen Başbakan Binali Yıldırım, Bornova ilçesindeki halka seslenişinin ardından Bayraklı ilçesinin Cengizhan, Gümüşpala ve Yamanlar Mahallelerinde vatandaşları selamladı. Başbakan Yıldırım, daha sonra Bayraklı Sevgi Yolu'nda kendisini izlemeye gelen vatandaşlara seslendi. Başbakan Yıldırım'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, AK Parti İzmir Milletvekilleri, Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu ve ilçe başkanları da eşlik etti.

"Bizim işimiz olmaz"

CHP'nin 'tek adam' sözlerine ilişkin konuşan Başbakan Yıldırım, "Sen istedin diye iki tane cumhurbaşkanı mı seçeceğiz? İki tane muhtar, iki tane belediye başkanı mı seçeceğiz? Niye biliyor musunuz? Onlar HDP ile kol kola. 'Hayır' kampanyası yapıyorlar. HDP'de eş başkanlık var ya, onlara kafaya takmış belli ki. Sen onlarla beraber ol kardeşim bizim işimiz olmaz. Millet tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet tanır. Tek adam ama milletin adamı milletin. Vesayetçilerin, bölücülerin adamı değil" diye konuştu.

"Milliyetçi maskesi takıp ortada dolaşanları unutmayın"

Referandumda MHP'nin 'evet' oyu vereceğini hatırlatan Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Milliyetçi maskesi takıp ortada dolaşanları unutmayın. Onlar da bölücülerin laflarını takip ediyorlar. Hiçbir ülkücü onlara itibar etmez."

"Denize dökmeyeceğiz, sandığa gömeceğiz"

Vatandaşların FETÖ terör örgütü aleyhine sloganları üzerine Başbakan Yıldırım, "FETÖ gelecek, hesabını verecek. Şehitlerin hesabını verecek. Gazilerin hesabını verecek. FETÖ'yü biliyoruz da FETÖ'nün ağzı ile konuşanları anlamıyoruz. Kılıçdaroğlu, '15 Temmuz tiyatro, kontrollü darbe' diyor. Bu ülkenin cumhurbaşkanına, başbakanına ateş açılırken onlara yol açıldı. Üç günümüz var. Bugün de geçti iki günümüz var. Sandıkta hesabı göreceğiz. Söylemedik laf bırakmadıklar. 'Evet' diyenleri hain ilan ettiler. 'Evet diyenleri denize dökeceğiz' dediler. Orada ne yazıyor; 'Dökeceklerse gelsinler, deniz kenarında bekliyoruz.' Biz onları denize filan dökmeyiz. Bizim şiarımızda yaşatmak var, öldürmek yok. Biz pazar günü onları sandığa gömeceğiz. Denize dökmek bizim işimiz değil. Kendini bilmeyenlere, millete düşmanlık yapanlara cevap vermeye var mısınız?" dedi.

"Onların feleği şaştı"

Almanya ve Hollanda'nın 'hayır' dediğini; FETÖ'cülerin ve PKK'lıların Almanya'da ile Hollanda'da fink atarken bakanların ve milletvekillerin kampanya yapmasının engellendiğini kaydeden Başbakan Yıldırım, "Atlarını, itlerini vatandaşlarımızın üzerine sürüyorlar. Vatandaşlarımız sabretti ama sandıklara akın etti, gereken cevabı verdiler. Öyle bir verdiler ki onların da feleği şaştı" ifadelerini kullandı.

(CA-