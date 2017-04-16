Başbakan Yıldırım: 'Halkımız Seçimini Yapmış, Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi'ne Olur Vermiştir'

- Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yaptı.



AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "Bugün ilk kez bu halk oylamasında sandığa giden 1 milyon 269 bin gencimizi özellikle kutluyorum."



AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliğinin halk oylaması sonucu kabul edilmesine ilişkin, "Elbette farklı düşüncelerimiz, farklı çözüm önerilerimiz olacak ama neticede birliğimizi, beraberliğimizi gözümüz gibi koruyacağız. Demokrasimizin güzelliği de budur. Farklı fikirlere sahip olmak hiçbir şekilde birbirine üstünlük sağlamak demek değildir" dedi.,



AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "Meydanlarda farklı şeyler söyledik, millete farklı şeyler anlattık ama son sözü millet söyledi, 'Evet' dedi, noktayı koydu."



AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "Yola çıkarken söylediğimiz gibi 'Halkın iradesi nasıl tecelli ederse o sonuç, başımızın tacıdır' dedik. Halkımız, seçimini yapmış, Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi'ne olur vermiştir. Bu ülke, bu millet, artık hiçbir vesayete, hiçbir harici müdahaleye, hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir."