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Çankaya Köşkü
Genç işadamları
Başbakan Binali Yıldırım'ın gelişi
Başbakan Yıldırım'ın konuşması ANKARA – Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde genç iş adamlarıyla bir araya geldi.
Başbakan Yıldırım: "Girişimciler Kazanıyor Ülke Kazanıyor"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Çankaya Köşkü Genç işadamları Başbakan Binali Yıldırım'ın gelişi Başbakan Yıldırım'ın konuşması ANKARA – Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde genç iş adamlarıyla bir araya geldi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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