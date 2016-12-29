TÜMÜ
Haberler Search
Başbakan Yıldırım: "Girişimciler Kazanıyor Ülke Kazanıyor"

Başbakan Yıldırım: "Girişimciler Kazanıyor Ülke Kazanıyor"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Çankaya Köşkü Genç işadamları Başbakan Binali Yıldırım'ın gelişi Başbakan Yıldırım'ın konuşması ANKARA – Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde genç iş adamlarıyla bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım:

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Çankaya Köşkü
Genç işadamları
Başbakan Binali Yıldırım'ın gelişi
Başbakan Yıldırım'ın konuşması ANKARA – Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde genç iş adamlarıyla bir araya geldi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü, Ankara, Kaza
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads