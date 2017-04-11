Başbakan Yıldırım: "Gençler, size bugün siyaseti çok görenler unutmasın ki 15 Temmuz FETÖ alçak darbe girişiminde meydanlara ilk inen gençlerdi, sizlerdiniz. Siz bayrağı indirtmediniz, ezanları dindirtmediniz, Türkiye'yi alçaklara teslim etmediniz. Allah sizden razı olsun."