Başbakan Yıldırım, Gemi Kazasıyla İlgili Mevkidaşı Medyedev'e Üzüntülerini Bildirdi
Başbakan Yıldırım, gemi kazasıyla ilgili mevkidaşı Medyedev'e üzüntülerini bildirdi ANTALYA - Başbakan Yıldırım, Karadeniz'de meydana gelen gemi kazası nedeniyle Rus mevkidaşı Medyedev'e danışmanlar aracılığıyla üzüntülerini bidirdi.
Başbakan Yıldırım, gemi kazasıyla ilgili mevkidaşı Medyedev'e üzüntülerini bildirdi
ANTALYA - Başbakan Yıldırım, Karadeniz'de meydana gelen gemi kazası nedeniyle Rus mevkidaşı Medyedev'e danışmanlar aracılığıyla üzüntülerini bidirdi. Türkiye-Afrika Tarım Bakanları 1. Toplantısı ve Tarım İş Forumu'na katılan Başbakan Binali Yıldırım, Antalya'dan ayrıldı.
Başbakan Binali Yıldırım, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Türkiye-Afrika Tarım Bakanları 1. Toplantısı ve Tarım İş Forumu'na katıldı. Otelden çıkışı esnasında, Başbakan Yıldırım'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Hüseyin Samani, Gökçen Özdoğan Enç,İbrahim Aydın ,Sena Nur Çelik,Atay Uslu eşlik etti. Gazeteciler, AK Parti'nin Olağanüstü Kongresinin 21 Mayıs olarak açıklanmasını değerlendirmesi için hazır bekledi. Karşısında gazetecileri gören Yıldırım, "Kolay gelsin arkadaşlar" diyerek soru almadı. Vatandaşlarla tokalaşan Başbakan Yıldırım, havalimanına hareket etti.
"Medyedev ile görüştü"
Öte yandan Başbakan Yıldırım'ın Karadeniz'de meydana gelen gemi kazası nedeniyle Rus mevkidaşı Medyedev ile telefonla görüşerek üzüntülerini kaydettiği belirtildi.