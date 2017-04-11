Başbakan Yıldırım: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Muasır Medeniyet Seviyesine, Onun da İlerisine...

Başbakan Yıldırım: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'muasır medeniyet seviyesine, onun da ilerisine geçmeyi hedefliyoruz' diyor. Bizimki de '82'de duralım. Bu model araba bize yeter yollar çok iyi ama biz arabamızdan memnunuz.' diyor. Şanzımanı dağılmış, vitesi çalışmıyor, frenleri tutmuyor, her tarafından ses geliyor, bu arabayla bu Türkiye gitmez. Bu yollara bu araba yakışmaz, yeni araba lazım."