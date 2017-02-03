Başbakan Yıldırım, Gazetecilerle Buluştu

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, gazetecilerle AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım, Gazetecilerle Buluştu

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, gazetecilerle AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. - Ankara

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Ak Parti Genel Merkezi, Binali Yıldırım, Ankara