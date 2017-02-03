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Başbakan Yıldırım, Gazetecilerle Buluştu
Başbakan Yıldırım, Gazetecilerle Buluştu
3 Şubat 2017 Cuma 16:50
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, gazetecilerle AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
BAŞBAKAN
Binali Yıldırım
, gazetecilerle
AK Parti Genel Merkezi
'nde bir araya geldi. -
Ankara
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[9227705] DHA
Ak Parti Genel Merkezi
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Binali Yıldırım
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Ankara
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