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Başbakan Yıldırım, Gazetecilerin Gündeme Ilişkin Sorularını Yanıtladı
Başbakan Yıldırım, Gazetecilerin Gündeme Ilişkin Sorularını Yanıtladı
17 Ocak 2017 Salı 10:38
(Tür: Ankara)
(Tür:
Ankara
)
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[9169606] DHA
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Teröristin profili: Afganistan'da eğitim almış, 4 dil biliyor
Dayak yiyen Reina saldırganını görünce kendini tutamadı
Reina saldırganının kaldığı evden çıkanlar şoke etti
Yakalanan Reina saldırganı suçunu kabul etti, parmak izi uyuştu
Yakalanan Reina teröristiyle ilgili ilk kez konuştu
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Teröristin yakalandığı tarihi operasyonda kritik ayrıntı
İfadesi basına sızdı: Odama girdiklerinde çırılçıplaktım
Türk erkeklerinin gözdesiydi! Tanınmamamak için sokağa böyle çıkıyor
Yakalanan Reina saldırganıyla ilgili çarpıcı detay
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Kulisler çalkalanıyor! Burak Yılmaz bombası
Teröristin yakalandığı daireden ilk görüntüler
Teröristin yakalandığı operasyona damga vuran görüntü
Kimi burnunu sildi, kimi yakarak protesto etti
İspanya bu teklifi konuşuyor
13 yaşındaki Semi'nin katil zanlıları 7 yıl sonra yakalandı
Site sakinleri operasyon anını anlattı
Üzerindeki servetin değerini öğrenen küçük dilini yutuyor
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Altın önce yükseldi, sonra düştü
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