Başbakan Yıldırım: "(FETÖ ile mücadele ve kalkışma söylentileri) Şimdi bakın bunlar böyle gizemli laflar, şifreli laflar, milletin kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Millet rahat olsun, biz nöbetteyiz. Millet işine gücüne baksın. Onlar yerine biz nöbet tutuyoruz. Onlar nöbetini tuttu, demokrasiyi kurtardı, bayrağı düşürmedi. 15 Temmuz'da ve devam eden 27 günde gerekeni yaptılar. Şimdi hükümet iş başındadır, kurumlar görevinin başındadır. Bu ve buna benzer dedikoduları yapmaya devam edecekler onu da biliyoruz. Amaçları milleti tedirgin etmek, milletin içine korku salmak ve böylece kendi gayrimeşru emellerini gerçekleştirmeye çalışmak ama o iş bitmiştir, yani sonuna kadar gidilecek."