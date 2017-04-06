Başbakan Yıldırım, "Fetö Alçaklarını Korumak, Kollamak Sana mı Düştü"
Başbakan Yıldırım, "FETÖ alçaklarını korumak, kollamak sana mı düştü"OSMANİYE - Başbakan Binali Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na "Sana mı düştü FETÖ'ye sahip çıkmak?
Başbakan Yıldırım, "FETÖ alçaklarını korumak, kollamak sana mı düştü"
OSMANİYE - Başbakan Binali Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na "Sana mı düştü FETÖ'ye sahip çıkmak? Bir diyet borcun mu var Kılıçdaroğlu? Onu açıkla" diye sordu. Anayasa değişikliği kabul edilirse 'tek adam gelecek' iddialarına da tepki gösteren Yıldırım, "Başınıza tek adam kadar taş düşsün diyeceğim ama neyse, demeyelim. Milletin seçtiği, milletin patron olduğu yerde tek adam olur mu?" diye karşılık verdi.
Referandum çalışmaları kapsamında Osmaniye'ye gelen Başbakan Binali Yıldırım, Devlet Bahçeli Bulvarı 3. Etap'ta düzenlenen mitingde halka seslendi.
Yıldırım, sistem değişikliğinin Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in de hayali olduğunu ve o hayali gerçekleştirdiklerini belirterek sözlerine başladı.
Seçime 14 gün kaldığını hatırlatan Başbakan Binali Yıldırım, vatandaşlardan 'evet' oyu için çalışmalarını istedi ve rekor beklediklerini ifade etti. Osmaniye'nin MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin memleketi olduğu için ayrıca önem taşıdığını kaydederek, vatandaşlardan evet oylarını ikiye katlamalarını istedi. Osmaniye'ye yaptıkları yatırımlardan söz eden Binali Yıldırım, bugüne kadar kente 7 milyar liralık yatırım yaptıklarını anımsattı.Osmaniye'deki ülkücüleri de onure eden Yıldırım, Alperenlerin ve ülkücülerin FETÖ'cülerle işbirliği yapmayacağını anlattı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbe girişiminden sonra çark ettiğini aktaran Başbakan Yıldırım, "15 temmuz darbe girişimi gecesinde Kılıçdaroğlu olduğunu yanımızda olduğunu söyledi ama sonra ne olduysa çark etti. Kalkmış '15 temmuz kontrollü bir darbedir' diyor. Ne demek istiyorsun Kılıçdaroğlu? 249 şehidimiz var. 2 bin gazimiz var. Sen nasıl onlara saygısızlık yaparsın? FETÖ alçaklarını korumak, kollamak sana mı düştü?" dedi.
14 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti iktidarı olarak bir sistem değişikliğine ihtiyaç olduğunu her fırsatta söylediklerini anlatan Yıldırım, "Devlet milletine düşman gibi bakmayacak. Devlet, milletine tehdit olmayacak. Devlet ve millet arasında güvensizlik olmaz. 1950 yılında bu ülke, bu aziz millet, dedelerimiz, merhum Adnan Menderes'e yetki verdi. Tek başına iş başına getirdi. Onu başbakan seçti. O da memleket için çok güzel işler yaptı. Ancak, 27 Mayıs 1960'ta birileri devreye girdi, bugün 'hayır, hayır' diye kapı kapı gezen CHP devreye girdi, milletin seçtiği Menderes'i silah zoruyla, zorbalıkla alaşağı ettiler sonra da devleti milletten koparan yeni bir sistem icat ettiler. İşte o sistem çalışmıyor. O sistem 12 Mart'ı getirdi. 12 Eylül'ü getirdi. 28 Şubat'ı getirdi. Sürekli darbe tehdidi, sürekli vesayet. Biz ise devlet- millet ayrımını ortadan kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.