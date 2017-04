Başbakan Yıldırım: Eyalet Sistemine Yol Açacak Bir Madde Varsa Başbakanlık Görevini Anında...

"ANAYASA İLE EYALET YAPILAMAZ, HERKES HADDİNİ BİLSİN"



Başbakan Binali Yıldırım, 'eyalet sistemi' tartışmalarıyla ilgili "Anayasa ile eyalet yapılamaz; çünkü bu vatanın her karış toprağında şehitlerin kanı var. Bu ülkeyi bölmeye çalışan, eyaletlere ayırmaya çalışan kim olursa olsun karşısında 80 milyon vatan evladını bulur. Onun için herkes haddini bilsin" dedi.



Başbakan Yıldırım, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde gerçekleştirdiği mitinglerin ardından Etimesgut'a geçti. Kendisini bekleyen partililere otobüs üzerinden seslenen Yıldırım, anayasa değişikliği referandum u için 2 gün kaldığını hatırlattı. Anayasa'nın bugüne kadar 18 kez değiştirildiğini söyleyen Başbakan Yıldırım, "Bu anayasa değişikliği, 19'uncu anayasa değişikliği. Artık değiştirilmeyen bir tarafı kalmamış. Yani eski bir model araba gibi. 82 model bir araba düşünün. Freni tutmuyor. Vites kutusu dağılmış. Kaporta gitmiş. Şu 82 Anayasası da Kılıçdaroğlu da aynı model. Değişime direniyorlar. Be kardeşim, bölünmüş yollar yaptık kaymak gibi; bu yollara son model araba lazım. O zaman Türkiye uçacak uçacak. Engellerle eski arabalarla nereye kadar gideceğiz? Boş verin Kılıçdaroğlu'nu da işimize bakalım. Adam, 2 aydır masal okuyor masal. Bu sabah çıkmış 17 tane madde okuyor. Bu anayasaya niye 'hayır' vermek lazım geldiğini anlatıyor. Söylediklerinin hepsine baktım. Gördüğüm şey şu. Kılıçdaroğlu, bu anayasanın hiçbir maddesinin bir satırını dahi okumamış. Yalan yanlış okumaya devam ediyor. Benim ona bir tavsiyem var. 2 gün var, hala şansın var. Oku, sen de 'evet' de; artık bu çıkmazdan kurtul" diye konuştu.



'İDAM İSTERİZ' SLOGANLARINA YANIT: PAZAR GÜNÜ ÖNCE BU İŞİ HALLEDELİM



Konuşması sırasında yükselen 'İdam isteriz' sloganları üzerine Başbakan Yıldırım, "Benim rahmetli babaannemin dediği gibi önce şeblediğimizi boyayalım ondan sonra diğerlerine bakalım. Pazar günü önce bu işi halledelim. Öncelikli işimiz bu" dedi.



"ANAYASA İLE EYALET YAPILAMAZ ÇÜNKÜ..."



'Eyalet sistemi' tartışmalarına da değinen Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: "Biz bu anayasayı MHP ile beraber yaptık. Şimdi çıkmış diyorlar ki 'Efendim, eyaletler olacakmış; Türkiye, bölünecekmiş'. Kardeşim, bakın o zaman ben diyorum ki PKK, niye buna karşı çıkıyor? PKK, niye 'hayır' deyin; diye bas bas bağırıyor? FETÖ, niye bağırıyor bas bas 'hayır' diye. Avrupa'daki bazı yöneticiler niye 'hayır' diye bağırıyor? Çünkü bunlar Türkiye'nin güçlenmesini istemiyorlar. Terörün bitmesini istemiyorlar. Kandil, diyor ki 'Evet, çıkarsa biz biteceğiz'. 'Evet' çıkacak, siz de biteceksiniz. Kandilinizi söndüreceğiz. Türkiye, nasıl eyalet olacak soruyorum? Türkiye, cumhuriyetini İstiklal Savaşından sonra kurdu. Anayasa ile eyalet yapılamaz; çünkü bu vatanın her karış toprağında şehitlerin kanı var. Bu ülkeyi bölmeye çalışan, eyaletlere ayırmaya çalışan kim olursa olsun karşısında 80 milyon vatan evladını bulur. Onun için herkes haddini bilsin"



Ümit KOZAN-Bahar DEMİREL / ANKARA,