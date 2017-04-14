Başbakan Yıldırım: Eyalet Sistemine Yol Açacak Bir Madde Varsa Başbakanlık Görevini Anında...

"28 ŞUBATLAR, 80 DARBELERİ, 17-25 ARALIK, 15 TEMMUZ YOK; ENGELLERLE VAKİT KAYBETMEYECEĞİZ"



Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'nın Altındağ İlçesi'nde düzenlediği mitingde anayasa değişikliği referandum una ilişkin "İktidarı vesayetten alıyoruz, millete veriyoruz. Siz artık sandıkta ülkeyi kim yönetecek, Meclis'i kim oluşturacak; ona karar veriyorsunuz. Böylece 5 yıllığına çok güçlü bir iktidar ve Meclis olacak. 28 Şubatlar, 80 darbeleri, 17-25 Aralık, 15 Temmuz yok. Engellerle vakit kaybetmeyeceğiz" dedi.



Başbakan Yıldırım, Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen "Ankara'nın STK'ları 'Evet' diyor" programında, sivil toplum kuruluşlarıyla buluşmasının ardından aynı ilçede halka hitap etti. Siteler'de başkentlilere seslenen Yıldırım, 16 Nisan Pazar günü yapılacak halk oylamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişiklik teklifini okumadığını savunan Yıldırım, "Bu gelecek değişiklik, bu yapılacak halk oylaması ne getirecek; bunu anlatıyoruz. Herkese anlattık. Herkes anladı; ama şu ana muhalefet partisinin genel başkanı hala anlamamış. Bu sabah, bir toplantı yaptı; 17 soru soruyor. 17 soruya bakın, belli ki hiç anayasa değişikliğinin kapağını açmamış. Okumamış, ne var ne yok hiç bilgisi ve ilgisi yok. Benim buradan, ona bir tavsiyem var. Daha 2 günün var. Bugün, yarın olmadı sandığa gitmeden önce, kahvaltıdan önce aç şu değişiklikleri bir oku. Öğren, öğren. Buna senin de ihtiyacın var. Millete korku salmak, milleti tehdit etmek, 'Taksi durakları, muhtarlıklar kapatılacak'. Bunlar ne biçim laflar?" diye konuştu.



"İKTİDARI VESAYETTEN ALIYORUZ, MİLLETE VERİYORUZ"



Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: "Bu anayasa değişikliği niye çok konuşuluyor? Daha önce anayasa değişiklikleri oldu. Bu kadar gündem olmadı, bu kadar konuşulmadı. Bunun bir özelliği var; çünkü 15 Temmuz'u yaşadı bu millet. 15 Temmuz'da bedel ödedik bedel. Bu anayasa değişikliğiyle getirdiğimiz şey, çok açık. İktidarı vesayetten alıyoruz, millete veriyoruz. Siz artık sandıkta ülkeyi kim yönetecek, Meclis'i kim oluşturacak ona karar veriyorsunuz. İşi şansa bırakmıyoruz. Böylece 5 yıllığına çok güçlü bir iktidar ve Meclis olacak. Ülkenin işleri tıkır tıkır yürüyecek. Öyle engellemeler, 28 Şubatlar, 80 darbeleri, 17-25 Aralık, 15 Temmuz yok. Engellerle vakit kaybetmeyeceğiz. Bu anayasa değişikliğiyle demokrasiye, milli iradeye, milletin kararına karşı hiç kimse bir şey yapamayacak. Ülkenin teminatı millet olacak. Milletin konuştuğu yerde herkes susacak. İşte bunun için pazar günü önemli"



BAŞBAKAN, VATANDAŞLARLA PİDE YEDİ



Başbakan Binali Yıldırım, Altındağ'daki konuşmasının ardından Keçiören buluşmasına gitmek üzere yola çıktı. Keçiören' giderken, bir pideci duran Başbakan Yıldırım, vatandaşlarla pide yiyerek, fotoğraf çektirdi.



Ümit KOZAN-Bahar DEMİREL / ANKARA,



