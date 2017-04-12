Başbakan Yıldırım: "Evet' sonucunun çıkacağı konusunda benim hiçbir tereddüdüm yok, rahatım. (Rahat bir şekilde 'evet' mi çıkacak sorusu üzerine) Orasını karıştırmayın. 'Evet' dediğin 50 artı 1'dir, Allah ne verirse onun üstüne bin bereket versin."