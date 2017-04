Başbakan Yıldırım 'Evet' de Çıksa 'Hayır' da Çıksa Başımızın Üstünde Yeridir

Başbakan Yıldırım;



Haber - Kamera Mehmet İlkay ÖZER İSTANBUL DHA



Başbakan Binali Yıldırım, bu akşam Dolmabahçe Ofisi'nde sanatçılarla bir araya geldi.



Burada davetlilere hitap eden Başbakan Yıldırım, 15 yıl boyunca Türkiye'nin her alanda standartlarını yükseltecek, itibarını içeride ve dışarıda artıracak birçok işe, projeye, hizmete imza attık, atmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin sahip olduğu kültürel mirası, estetik değerleri ve medeniyet birikimini koruyarak, güçlenmesini hayati derecede önemsedik. Hükümet olarak bizim kalkınma vizyonumuz, hiçbir zaman ekonomiyle sınırlı olmadı. Türkiye'nin gücüne, medeniyet birikimine uygun olarak, kültür ve sanat alanındaki kalkınma da aynı derece önemli. Ekonomik kalkınması beşeri ve kültürel kalkınmayla bütünleştirilmeyen ülkelerin gücünü devam ettirme şansı yoktur. Hükümet olarak, her zaman sanat ve sanatçının yanında olacağımızı, bir kez daha bu vesileyle ifade etmek isterim. dedi.



ÜMİT EDERİM Kİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BU KONUYU CİDDİYETLE ELE ALIR



Suriye'nin İdlip kentindeki kimyasal saldırı iddiasına da değinen Başbakan Yıldırım; Bu sabah Suriye'de İdlib'de yaşanan insanlık dışı vahşet, maalesef bütün hepimizi derinden şok etti. Bir rejimin başındaki adam, kimyasal gazları çocukların, kadınların üzerine göndermekten zerre kadar maalesef endişe etmedi. O çocukların cansız bedenleri gözümüzün önüne geldiğinde, gözleri açık size gülümseyen o masum yüzlerinin, onun hesabını bu insanlık veremez. Ümit ederim ki Birleşmiş Milletler bu konuyu ciddiyetle ele alır ve Suriye'deki bütün kimyasal silahların imha edilmesi yönünde önemli bir adım atar ve bunu yapanlara da gereken cezayı insanlık adına verir. Bu konuda zayıf da olsa ümidimizi muhafaza ediyoruz. şeklinde konuştu.



BÖLGEMİZDE HER GÜN TAHMİNLERİ ALTÜST EDECEK DEĞİŞİKLİKLER YAŞANIYOR



Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü Bölgemizde her gün tahminleri altüst edecek değişiklikler yaşanıyor. Bu değişiklikler, hiç de yürek ferahlatıcı, iç açıcı değişiklikler değil. Suriye'yi konuşurken, bir bakıyorsunuz Irak'ta Kerkük'te bir oldu bittiyle karşı karşıya geliyoruz. Kerkük'ün geleneksel tarihi yapısını değiştirecek ve oradaki Türkmenleri, Arapları yok sayarak, filli durum yapılarak, buranın Kuzey Irak Kürt Yönetimine dahil edilmesi, Türkiye açısından asla kabul edilebilir bir şey değildir. Tarihi bağları itibarıyla Türkmen yurdu olan Kerkük'ün bir oldu bittiyle elde edilmesi ve oradaki Türkmenlerin, Arapların yok sayılması, bölgede yeni karışıklıkların, yeni ihtilafların bir anlamda kıvılcımını oluşturmaktadır. Türkiye olarak bu konudaki hassasiyetimizi, Irak'ın bölünmez bütünlüğü çerçevesindeki görüşümüzü, net olarak ortaya koyduk. Bu oldu bittiye asla rıza göstermeyeceğimizi, ilgili taraflara ilettik.



'EVET' DE ÇIKSA 'HAYIR' DA ÇIKSA BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİDİR



Anayasa değişikliği referandum u ile ilgili konuşmasında Başbakan Yıldırım Karar milletindir. 'Evet' de çıksa 'hayır' da çıksa başımızın üstünde yeridir. Biz 'evet' çıkmasının, ülkemiz için milletimiz için gelecek nesillerimiz için daha yararlı olacağını düşünüyoruz. 15 yıllık tecrübemiz, bize bunu söylüyor. Dilimizin döndüğünce biz bunu anlatmaya çalışıyoruz ama kararı verecek olan vatandaşlarımızdır. ifadelerini kullandı.