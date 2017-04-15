Başbakan Yıldırım 'Evet' Çadırını Ziyaret Etti

Avcılar'da Evet çadırını ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Başbakan Binali Yıldırım, Avcılar mitinginde vatandaşlara hitap ettikten sonra Evet çadırını ziyaret etti. Coşkuyla karşılanan Başbakan Binali Yıldırım'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yıldırım'ın etrafını saran vatandaşlar fotoğraf çekilebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Başbakan Binali Yıldırım, görevlilerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Başbakan Yıldırım kucağına aldığı küçük bir kız çocuğunu sevdikten sonra Avcuılar'dan ayrıldı.



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