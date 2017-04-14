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Başbakan Yıldırım, Etimesgut'ta Halka Hitap Etti
Başbakan Yıldırım, Etimesgut'ta Halka Hitap Etti
Başbakan Yıldırım, Etimesgut'ta halka hitap etti(Tür: Ankara)
14 Nisan 2017 Cuma 20:59
Başbakan Yıldırım,
Etimesgut
'ta halka hitap etti
(Tür:
Ankara
)
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[9501776] DHA
Etimesgut
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