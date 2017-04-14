Başbakan Yıldırım, Etimesgut'ta Halka Hitap Etti

Başbakan Yıldırım, Etimesgut'ta halka hitap etti(Tür: Ankara)

Başbakan Yıldırım, Etimesgut'ta halka hitap etti

(Tür: Ankara)

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Etimesgut, Ankara