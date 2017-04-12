Yıldırım, Bahçeli'ye Özendi! Etkinliğe Oğlunun Kullandığı Klasik Otomobille Gitti

Başbakan Binali Yıldırım, klasik otomobil tutkusuyla bilinen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye özendi, İstanbul'daki bir etkinliğe, makam aracı yerine 1976 model Mercedes marka klasik otomobille geldi.

KLASİK OTOMOBİLE BİNDİ

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım, dün "Erzincanlılar Buluşması"na katılmak üzere İzmir'den İstanbul'da geldi. Yıldırım, Atatürk Havalimanı'nda makam aracını kullanmak yerine oğlu Bülent Yıldırım'ın kullandığı 24 FF 224 plakalı 1976 model nostaljik otomobile bindi.

GELİNİ VE TORUNU DA EŞLİK ETTİ

Etkinlik alanına klasik otomobille giden Yıldırım'a, kısa yolculuğu sırasında eşi Semiha Yıldırım, gelini ve torunu da eşlik etti.

VATANDAŞLARDAN SEVGİ GÖSTERİSİ

Buluşmanın yapıldığı Sinan Erdem Spor Salonu'na gelişi sırasında Başbakan Yıldırım'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.